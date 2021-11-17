"Ювентус" теряет Федерико Бернардески

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"Ювентус" теряет Федерико Бернардески

Фото: инстаграм Федерико Бернардески/Автор неизвестен

Полузащитник туринского "Ювентуса" Федерико Бернардески выбыл из строя из-за травмы, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

У футболиста диагностировано растяжение правой подвздошно-поясничной мышцы. Сроки восстановления не разглашаются. Через 10 дней хавбек пройдет новое обследование. Из-за травмы Бернардески не сыграет с "Лацио" в чемпионате Италии, а также с "Челси" в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне 27-летний Бернардески провел за "Ювентус" 12 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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