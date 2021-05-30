"Ювентус" уверен в подписании Доннаруммы

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"Ювентус" уверен в подписании ДоннаруммыФото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Никола Скира, голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб.

По информации источника, "Ювентус" уверен, что подпишет 22-летнего голкипера на правах свободного агента.

Отмечается, что "Барселона" тоже претендует на футболиста, но "Юве" ведет переговоры с агентом Мино Райолой с прошлой зимы и согласовал условия контракта до 2026 года с зарплатой 10 млн евро в год. Отмечается, что агент вратаря туринцев Войчеха Щченсного работает над трансфером его в АПЛ.

Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.

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