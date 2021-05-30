"Ювентус" уверен в подписании Доннаруммы
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
Как сообщает журналист Никола Скира, голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может сменить клуб.
По информации источника, "Ювентус" уверен, что подпишет 22-летнего голкипера на правах свободного агента.
Отмечается, что "Барселона" тоже претендует на футболиста, но "Юве" ведет переговоры с агентом Мино Райолой с прошлой зимы и согласовал условия контракта до 2026 года с зарплатой 10 млн евро в год. Отмечается, что агент вратаря туринцев Войчеха Щченсного работает над трансфером его в АПЛ.
Доннарумма не пропустил в 13 из 37 игр в завершившемся сезоне Серии А и помог "Милану" выйти в Лигу чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17