Зарема поделилась деталями трансфера Урунова в "Спартак"

Фото: инстаграм Урунова/Автор неизвестен

Зарема Салихова поделилась деталями трансфера полузащитника Остона Урунова, который перешел в московский клуб прошлым летом из "Уфы".

"Спартак" в ноль не выйдет. Подъемный несогласованный ни с кем бонус был 321 000 евро плюс з/п. Основная часть з/п была выплачена в первые 4 месяца. В аренде "Уфа" заплатила оставшиеся 10 или 15 процентов по контракту. Главное, КПД ноль. "Эффективный менеджер". Вопрос для какого клуба", — написала Зарема в своем Telegram-канале.

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