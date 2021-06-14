Зарема поделилась деталями трансфера Урунова в "Спартак"

Теги спартак москвазарема салиховаостон урунов

Зарема поделилась деталями трансфера Урунова в "Спартак"Фото: инстаграм Урунова/Автор неизвестен

Зарема Салихова поделилась деталями трансфера полузащитника Остона Урунова, который перешел в московский клуб прошлым летом из "Уфы".

"Спартак" в ноль не выйдет. Подъемный несогласованный ни с кем бонус был 321 000 евро плюс з/п. Основная часть з/п была выплачена в первые 4 месяца. В аренде "Уфа" заплатила оставшиеся 10 или 15 процентов по контракту. Главное, КПД ноль. "Эффективный менеджер". Вопрос для какого клуба", — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Также не пропустите: Рауль Рианчо возглавит юрмальский "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Йоахим Лёв высказался перед матчем против Франции на Евро-2020

Йоахим Лёв высказался перед матчем против Франции на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов