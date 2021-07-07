Зарема высмеяла стратегию развития "Локомотива"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, поделилась мнением о стратегии развития "Локомотива".
"Внимательно прочитала все слайды стратегии "Локо". Блин, но это дежавю. Ровно год назад такая же лежала передо мной на столе в "Спартаке". Либо у одной фирмы заказывали, либо Томас Цорн решил пошутить над Леонченко, подкинув ему стратегию исполнительного директора Максима Власова, после представления которой он стал "экс". Одно из двух", — написала Зарема в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время должность в "Локомотиве" получит Томас Цорн, который ранее был генеральным директором "Спартака".
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