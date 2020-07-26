Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин рассказал, почему он решил стать веганом

Испанский защитник лондонского "Арсенала" Эктор Бельерин рассказал, что он решил стать веганом по состоянию здоровья.

"Я стал веганом из-за здоровья. Со времен у меня появились другие причины. Например, я стал думать о сохранении жизни животных. После того, как я сел на веганскую диету, моя жизнь стала сложнее. Когда я шел с друзьями в ресторан, то становился скучным парнем. Я - единственный веган в "Арсенале". Но некоторые футболисты заинтересовались моей диетой", - приводит слова Бельерина GQ.

В нынешнем сезоне 25-летний Бельерин провел за "Арсенал" 22 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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