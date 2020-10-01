Защитник "Аякса" Сержиньо Дест стал игроком "Барселоны"

"Барселона" объявила о трансфере защитника "Аякса" Сержиньо Деста.

Контракт 19-летнего игрока с каталонским клубом рассчитан до 2025 года. Трансфер футболиста обошелся "Барселоне" в 21 миллион евро плюс 5 млн бонусов.

Сумма отступных будет составлять 400 млн евро.

В прошлом сезоне на счету Деста два гола и шесть результативных передач в 36 играх.

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