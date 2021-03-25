Зеленский отреагировал на ничью сборной Украины с Францией

Фото твиттер Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением о матче квалификации ЧМ-2022 с участием национальной сборной своей страны.

Украинцы в гостях сыграли вничью с победителем ЧМ-2018 - Францией. Встреча завершилась со счётом 1:1.

"Ничья на выезде с чемпионами мира - not bad (неплохо - перевод Soccernews). Поздравляю команду и тренера с крутым результатом, добытым несмотря на солидные кадровые потери. Вперед, Украина!" - написал Зеленский в твиттере.

Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно! ⚽ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 24, 2021

Напомним, что в воскресенье Украина примет Финляндию.

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