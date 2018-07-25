"Зенит" – чемпион, "Анжи" и "Енисей" вылетят: прогноз на сезон РПЛ-2018/19

Не прошло и две недели после окончания мундиаля-2018, как уже в эти выходные стартует новый сезон чемпионата России, который обещает быть не менее интересным и красочным, чем предыдущий. В преддверии первенства 2018/19 редакция SoccerNews делает небольшое превью и делится прогнозом на ближайшую кампанию.

"Зенит" станет чемпионом

Под началом Роберто Манчини прошлый сезон для "Зенита" вышел еще более провальным, чем до этого при Мирче Луческу. Петербуржцы заняли итоговое пятое место в турнирной таблице и вынуждены снова довольствоваться выступлениями в Лиге Европы. А при тех колоссальных растратах, которые позволяет себе самый богатый клуб России – результат крайне неприемлем.

Но предстоящая кампания внушает оптимизм в болельщиков "сине-бело-голубых". Руководство "Зенита" вернулось к идее с отечественным тренером, которым стал самый перспективный российский специалист на данный момент – Сергей Семак. Для 42-летнего наставника питерский клуб – далеко не чужой. Именно в нем он завершил свою карьеру игрока, а потом и начал тренерскую. Прошлый сезон Семак великолепно отработал в Башкортостане, приведя "Уфу" к шестому месту.

Кроме того, "Зенит" располагает самым мощным подбором футболистов в российском чемпионате. Главная задача Сергея Семака – определится с оптимальным составом и избавиться от ненужных игроков.

Также одним из важных факторов, который говорит в пользу питерского клуба – это загруженность прямых конкурентов. "Локомотив", ЦСКА и "Спартак" выступают в Лиге чемпионов, поэтому, очевидно, что время от времени им придется невольно жертвовать матчами внутреннего первенства.

"Спартак" и "Локомотив" оспорят второе место

Чемпионы последних двух лет "Спартак" и "Локомотив", безусловно, ставят перед собой только самые высокие задачи. Особенно, что касается внутреннего первенства. Тем не менее, московским грандам сложно будет конкурировать с "Зенитом" за чемпионский титул и тому есть несколько причин. Во-первых, их будет изматывать выступления в Лиге чемпионов (правда, "красно-белым", чтобы пробиться в групповой этап, необходимо еще пройти два квалификационных раунда). Во-вторых, подбор футболистов питерского клуба по-прежнему выглядит более сильным.

В летнее трансферное окно Массимо Каррера подписал Самюэля Жиго из бельгийского "Гента" на проблемную позицию в обороне. За символические 1.5 миллиона евро был приобретен хавбек Александр Ташаев, который блестяще отыграл прошлый сезон за "Динамо". Также в тренерский штаб был приглашен известный испанский специалист Рауль Рианчо, заменивший Романа Пилипчука. Но вряд ли этого хватит, чтобы одинаково хорошо играть на двух фронтах.

"Локомотив" же выкупил у "Лилля" форварда Эдера, спустя два года вернул назад домой нападающего Рифата Жемалетдинова, но самый главный трансфер – это аренда полузащитника Гжегожа Крыховяка из ПСЖ, которого специально взяли под Лигу чемпионов. Поляк должен стать очень важной боевой единицей "железнодорожников" в центре поля. Но вот отсутствие покупки центрального и правого защитников немного настораживает.

ЦСКА и "Краснодар" поборются за четвертую строчку

ЦСКА впервые за долгое время нет среди претендентов на чемпионский титул, и причина лежит на поверхности. В одночасье карьеру завершили бессменные лидеры и столбы в обороне команды – братья Березуцкие и Сергей Игнашевич. Также армейцы лишились Понтуса Вернблума, Бибраса Натхо, Георги Миланова и Ахмеда Мусу. Кроме того, нет уверенности в том, что на предстоящий сезон останутся лидеры команды Александр Головин и Марио Фернандес, которых после чемпионата мира активно сватают в ведущие европейские клубы. В этом смысле не позавидуешь Виктору Гончаренко, которому придется складывать основной состав из "остатков", потому как трансферная кампания москвичей по-прежнему оставляет желать лучшего.

"Краснодар" – единственный российский клуб, политика которого внушает оптимизм. Кубанская команда уже давно вплотную приблизилась к грандам чемпионата и все уже ждут от "быков" нечто большего, чем просто попадания в еврокубки. Но класса, статуса и мускул "черно-зеленым" по-прежнему не хватает. Да, краснодарцы ведут очень грамотную и рациональную трансферную политику, но, чтобы играть в зрелищный футбол, проповедуемый с самого начала, все-таки имеющегося кадрового резерва не хватает. Кроме того, пока не совсем понятно, что из себя представляет временно исполняющий обязанности главного тренера Мурад Мусаев, который сменил на этом посту Игоря Шалимова. С учетом вышеперечисленного, повторение прошлогоднего результат (четвертое место) – вполне себе приемлемый результат.

"Динамо" финиширует в еврозоне

В целом, возвращение московского "Динамо" в высший дивизион можно считать успешным – подопечные Дмитрия Хохлова завершили сезон на восьмой строчке, а концовка предыдущей кампании позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Единственной головной болью "бело-голубых" является замена лидера команды Александра Ташаева, который переметнулся в Спартак. Но динамовцы уже договорились о заключении контракта с Жоаозиньо, который в этом году покинул "Краснодар" на правах свободного агента.

Важно отметить, что хорошему выступлению "Динамо" способствует и календарь, потому как команде на протяжении всего сезона не придется дважды подряд играть против топ-клуба.

"Енисей" составит компанию "Анжи" внизу таблицы

"Анжи" остался в Премьер-Лиге на предстоящий сезон только потому, что с футбольной карты исчезли "Амкар" и "Тосно". При этом махачкалинским болельщикам особо радоваться нечему. Команду один за другим покидают лидеры: Филипп Будковский уехал в "Сошо", Хуан Лескано пополнил ряды казахстанского "Тобола". Также команда позже всех начала предсезонную подготовку, при этом невнятно выглядит в контрольных поединках, а с усилением состава руководство клуба не шибко торопиться, поэтому неутешительный прогноз в виде последнего места - вполне логичен.

Из троих новичков, которые зашли в Премьер-Лигу, наименьше шансов остаться у красноярского "Енисея", который впервые в своей истории поднялся в высший дивизион. Те же "Крылья Советов" и "Оренбург" – гораздо более опытные бойцы. Хотя это вовсе не значит, что за "красно-синими" не интересно будет наблюдать, ведь команду возглавляет небезызвестный Дмитрий Аленичев.

Напомним, что команды, которые займут 13 и 14 места в турнирной таблице, будут иметь шанс сохранить прописку через стыковые игры с клубами первенства ФНЛ, расположившимся на четвертом и третьем месте соответственно.

Турнирная таблица 2018/2019 - прогноз

1. "Зенит"

2. "Спартак"

3. "Локомотив"

4. ЦСКА

5. "Краснодар"

6. "Динамо" Москва

7. "Арсенал" Тула

8. "Рубин"

9. "Уфа"

10. "Ростов"

11. "Оренбург"

12. "Ахмат"

13. "Урал"

14. "Крылья Советов"

15. "Енисей"

16. "Анжи"

Богдан Архипенко

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