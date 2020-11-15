"Зенит" может продать Дзюбу на фоне скандала с интимным видео
"Зенит" всерьез рассматривает вариант с продажей нападающего Артема Дзюбы.
Как сообщает "Советский спорт", 32-летний футболист может продолжить карьеру в США или Катаре.
Отмечается, что в руководстве "Зенита" ведется активное обсуждение будущего игрока. В первую очередь, это связано со скандалом, когда на прошлой неделе в сети появилось видео с Дзюбой интимного характера.
Трансферная стоимость Дзюбы оценивается в 12 миллионов евро. В этом сезоне на его счету 8 голов и 4 ассиста в 16 играх.
Читайте также: У Дзюбы требовали 5 миллионов долларов за непубликацию видео с мастурбацией. | http://soccernews.ru
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