"Зенит" нацелился на капитана "Наполи"

Фото твиттер Лоренцо Инсинье

Питерский "Зенит" вошёл в число претендентов на левого вингера "Наполи" Лоренцо Инсинье.

По информации Football Italia, "сине-бело-голубым" придётся столкнуться с конкуренцией со стороны "Интера" и "Эвертона".

Неаполитанцы готовы продать своего капитана за 25-30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Инсинье сыграл за "Наполи" 48 матчей, забил 19 голов и сделал 11 ассистов.

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