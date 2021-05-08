"Зенит" нанёс золотой шеврон на свои футболки

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"Зенит" нанёс золотой шеврон на свои футболки

Питерский "Зенит" обновил футболки в связи с досрочным чемпионством.

Теперь на груди футболистов будет красоваться золотой шеврон с надписью "Чемпионы 2020/21".

В таких футболках игроки "Зенита" выйдут на сегодняшний матч 29-го тура РПЛ против "Уфы".

Напомним, что "сине-бело-голубые" гарантировали себе золотые медали в прошлом туре, разгромив "Локомотив" со счётом 6:1.

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