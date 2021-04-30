"Зенит" назвал лучшего игрока команды в апреле
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком питерского "Зенита" по итогам апреля.
Кандидатуру 23-летнего футболиста поддержали 64,06 процента болельщиков, участвовавших в голосовании.
Андрей Мостовой — «G-Drive. Лучший игрок» апреля! #GDrive #ЭтоМощно— ФК «Зенит» (@zenit_spb) April 30, 2021
В топ-3 также вошли нападающий Сердар Азмун (13,08%) и хавбек Далер Кузяев (7,27%).
В апреле Мостовой сыграл за "Зенит" 4 матча и забил 3 гола. Для него это первая такая награда в карьере.
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