"Зенит" назвал лучшего игрока команды в апреле

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим игроком питерского "Зенита" по итогам апреля.

Кандидатуру 23-летнего футболиста поддержали 64,06 процента болельщиков, участвовавших в голосовании.

В топ-3 также вошли нападающий Сердар Азмун (13,08%) и хавбек Далер Кузяев (7,27%).

В апреле Мостовой сыграл за "Зенит" 4 матча и забил 3 гола. Для него это первая такая награда в карьере.

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