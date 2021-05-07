"Зенит" пока не определился с будущим Азмуна

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В питерском "Зените" ещё не решили, останется ли в команде на следующий сезон нападающий Сердар Азмун.

По информации "СЭ", руководство "сине-бело-голубых" рассматривает два сценария для звёздного легионера.

1) Продлить контракт с форвардом. Действующее соглашение между сторонами истекает в 2022 году.

2) Продать иранца. Однако для этого должно поступить предложение, устраивающее и клуб, и футболиста.

В текущем сезоне 26-летний Азмун сыграл за "Зенит" 28 матчей, забил 19 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость – 23 миллиона евро.

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