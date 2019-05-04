"Зенит" получит кубок чемпионов России по футболу на постоянное хранение

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"Зенит" получит кубок чемпионов России по футболу на постоянное хранение

"Зенит" сегодня, 4 мая, досрочно оформил чемпионство в РПЛ.

Для сине-бело-голубых этот титул стал пятым в истории. Клуб получит на постоянное хранение кубок чемпионов России.

"Согласно Положению о специальном переходящем призе "Кубок чемпионов России по футболу" клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РФПЛ изготавливает новый приз", - сообщается в письме Премьер-Лиги. 

Этот титул стал для "Зенита" шестым в истории (первый - в 1984 году, дальше - в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах).

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