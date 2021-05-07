"Зенит" сделал предложение форварду "Монпелье"
Фото: Eurostavka
"Зенит" ведет переговоры о трансфере форварда "Монпелье" Гаэтана Лаборда.
По сведениям Eurostavka, чемпион России готов предложить 27-летнему французу зарплату 2,5 миллиона евро в год. Это в 3,5 раза больше его нынешней зарплаты.
Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за футболиста 20 миллионов евро плюс бонусы.
В этом сезоне Лаборд провел 39 игр, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами.
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