"Зенит" сделал предложение форварду "Монпелье"

Фото: Eurostavka

"Зенит" ведет переговоры о трансфере форварда "Монпелье" Гаэтана Лаборда.

По сведениям Eurostavka, чемпион России готов предложить 27-летнему французу зарплату 2,5 миллиона евро в год. Это в 3,5 раза больше его нынешней зарплаты.

Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатит за футболиста 20 миллионов евро плюс бонусы.

В этом сезоне Лаборд провел 39 игр, в которых отметился 14 голами и 8 результативными передачами.

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