"Зенит" уничтожил "Локомотив" в матче РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" в матче 28-го тура чемпионата России уничтожил "Локомотив" со счетом 6-1 благодаря хет-трику Азмуна, дублю Дзюбы и голу Малкома. За "Локомотив" забил Камано.

"Зенит" – "Локомотив" - 6:1

Голы: Дзюба, 19 - 1:0, Азмун, 39 - 2:0, Азмун (пенальти), 45 - 3:0, Азмун, 46 - 4:0, Дзюба, 51 - 5:0, Камано, 56 - 5:1, Малком, 67 - 6:1.

"Зенит" – Лунев, Дуглас Сантос, Ракицкий (Круговой, 71), Чистяков, Караваев, Барриос, Вендел (Дриусси, 13), Кузяев (Мостовой, 81), Малком (Сутормин, 80), Дзюба, Азмун (Оздоев, 70).

"Локомотив" – Гильерме, Рыбус, Пабло, Чорлука (Лысцов, 83), Рыбчинский, Мухин (Игнатьев, 46), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 58), Крыховяк, Камано (Лисакович, 58), Смолов (Зе Луиш, 65).

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