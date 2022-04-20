"Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв клубу ФНЛ
Фото: твиттер "Алании"/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка России петербургский "Зенит" в серии пенальти проиграл владикавказской "Алании" и вылетел из турнира.
У "Зенита" отличились Дуглас Сантос и Иван Сергеев. В составе владикавказцев забивали Батраз Гурциев и Николай Гиоргобиани.
"Алания" – "Зенит" - 2:2 (0:0), по пенальти - 6:5
Голы: Гурциев, 55 - 1:0, Дуглас Сантос, 71 - 1:1, Сергеев, 81 - 1:2, Гиоргобиани, 90 - 2:2
"Алания": Солдатенко, Багаев, Шавлохов, Бутаев, Засеев (Цараев, 69), Кобесов (Машуков, 69), Хугаев, Хосонов, Хабалов (Кобесов, 69), Гурциев (Гиоргобиани, 77), Хубулов (Хадарцев, 77).
"Зенит": Кержаков, Чистяков, Адамов (Дуглас Сантос, 46), Алип, Круговой, Кузяев, Барриос, Вендел (Сутормин, 90), Ерохин (Юри Алберто, 66), Мостовой (Малком, 76), Дзюба (Сергеев, 66).
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