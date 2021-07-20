Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи

Фото: инстаграм Пьехи/Автор неизвестен

Как сообщает Star Hit, 7-летний сын певца Стаса Пьехи Петр был госпитализирован с многочисленными травмами.

По информации источника, ребенка избила жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова..

Отмечается, что певец расстался с Натальей Горчаковой, однако она активно участвует в воспитании сына и находилась с семьей в поселке Рощино под Петербургом. Туда же приехала и жена арбитра с сыновьями. Сын Пьехи подружился со средним ребенком Безбородовых, однако это не понравилось его маме, которая запретила им играть вместе. Сын Пьехи обиделся и проколол надувной бассейн карандашом.

"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону.

Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — сказал очевидец.

Врачи уже зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.

Напомним, что Владислав Безбородов был утвержден в качестве арбитра на первую половину сезона-2021/22 российской премьер-лиги.

Также не пропустите: У Ивана Газидиса диагностирован рак горла. | http://soccernews.ru