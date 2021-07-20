Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи
Фото: инстаграм Пьехи/Автор неизвестен
Как сообщает Star Hit, 7-летний сын певца Стаса Пьехи Петр был госпитализирован с многочисленными травмами.
По информации источника, ребенка избила жена российского футбольного арбитра Владислава Безбородова..
Отмечается, что певец расстался с Натальей Горчаковой, однако она активно участвует в воспитании сына и находилась с семьей в поселке Рощино под Петербургом. Туда же приехала и жена арбитра с сыновьями. Сын Пьехи подружился со средним ребенком Безбородовых, однако это не понравилось его маме, которая запретила им играть вместе. Сын Пьехи обиделся и проколол надувной бассейн карандашом.
"Когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Малыш очень сильно ударился головой, да и всем телом, закричал. Прибежала бабушка Пети, хотела за него вступиться, но получила град ударов и проклятий от разбушевавшейся женщины. Остановить потасовку смог только брат Наталии Андрей, который осторожно оттеснил Безбородову в сторону.
Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Безбородова не унималась, продолжала оскорблять всех вокруг. А приехавшим следователям и вовсе сообщила, что сама стала жертвой насилия и у нее, якобы, сломан позвоночник. При этом не ясно, как с такой травмой она могла носиться по участку с криками и угрозами", — сказал очевидец.
Врачи уже зафиксировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра.
Напомним, что Владислав Безбородов был утвержден в качестве арбитра на первую половину сезона-2021/22 российской премьер-лиги.
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