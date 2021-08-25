Жена Карпина отреагировала на отъезд Валерия в сборную России

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерий Карпина, отреагировала на отъезд мужа в национальную команду.

"Проводила. Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам! Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной. Любим тебя и через две недели ждём дома. Твой главный тыл - твои девчонки", - написала Дарья в своем инстаграме.

В ближайшее время сборная России проведет три матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россиянам предстоят поединки с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

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