Жена Карпина отреагировала на отъезд Валерия в сборную России
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерий Карпина, отреагировала на отъезд мужа в национальную команду.
"Проводила. Во что-то новое, неизведанное, но полное ответственности, а поэтому переживаний и волнения для меня как для жены. Удачи, родной! Тебе и твоим парнишкам! Верю в тебя, в твою энергетику, в твою чумовую самоотдачу и преданность делу. Всегда рядом, всегда на твоей стороне, всегда за твоей спиной. Любим тебя и через две недели ждём дома. Твой главный тыл - твои девчонки", - написала Дарья в своем инстаграме.
В ближайшее время сборная России проведет три матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россиянам предстоят поединки с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).
Не пропустите: Карпин рассказал о своём взрывном характере. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мостовой высказался о зарплатах российских футболистов в РПЛ
-
"Реал Мадрид" может удовлетворить требования ПСЖ по Мбаппе
-
"Барселона" согласовала с Бускетсом снижение зарплаты
-
Компания Пике будет показывать чемпионат Франции в Испании
-
"Ювентус" может подписать экс-игрока "Зенита"
-
"Реал" готов увеличить свое предложение по Мбаппе
-
Джикия высказался о давлении на игроком "Спартака"
-
"Милан" подписал нападающего "Монако"
-
Стали известны новые детали в переговорах между "Реалом" и ПСЖ по Мбаппе
-
"Рубин" хочет купить датского таланта из "Мидтьюлланна"
-
Спортивный директор ПСЖ: "Мы не будем удерживать Мбаппе"
-
Жена Карпина отреагировала на отъезд Валерия в сборную России
-
"Нижний Новгород" усилился бывшим вратарем "Краснодара"
-
"Милан" может усилиться хавбеком ПСЖ
-
Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру
-
Брат владельца ПСЖ оскорбил "Реал" и Бэйла после предложения по Мбаппе
-
"Фиорентина" Кокорина усилится хавбеком "Арсенала"
-
"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги. Им интересовался "Зенит"
-
"Фиорентина" Кокорина нацелилась на защитника "Реала"
-
В "Ювентусе" отреагировали на изображение Роналду в форме ПСЖ