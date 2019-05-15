Жена Кокорина: хочется, чтобы сын поскорее показал папе, как он здорово играет в футбол

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Жена Кокорина: хочется, чтобы сын поскорее показал папе, как он здорово играет в футбол

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала, что их общий сын уже хорошо играет в футбол.

"Правда, у меня уже не осталось слов, да и смысла нет что-либо говорить! Думаю, адекватные и умные люди и так всё понимают. Я просто хотела бы, чтобы эти месяца пролетели как можно скорее. И наш Майки рассказал папе, сколько новых слов он выучил, показал, как научился кататься на самокате и как здорово теперь умеет играть в футбол", - написала Валитова в своем Instagram.

Напомним, что 28-летний Кокорин был приговорен к 18 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом пребывания в СИЗО футболист отбыл почти 11 месяцев из этого срока.

В прошлом году Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве.

Не пропустите: Стала известна причина падения из окна свидетеля по делу Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Майки?Мда.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 28 52
3 Краснодар Краснодар 28 50
4 Спартак Москва Спартак Москва 28 46
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат Ахмат 28 39
8 Ростов Ростов 28 38
9 Оренбург Оренбург 28 37
10 Рубин Рубин 28 35
11 Урал Урал 28 34
12 Динамо Москва Динамо Москва 28 31
13 Крылья Советов Крылья Советов 28 28
14 Уфа Уфа 28 26
15 Анжи Анжи 28 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов