Жена Кокорина: хочется, чтобы сын поскорее показал папе, как он здорово играет в футбол
Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала, что их общий сын уже хорошо играет в футбол.
"Правда, у меня уже не осталось слов, да и смысла нет что-либо говорить! Думаю, адекватные и умные люди и так всё понимают. Я просто хотела бы, чтобы эти месяца пролетели как можно скорее. И наш Майки рассказал папе, сколько новых слов он выучил, показал, как научился кататься на самокате и как здорово теперь умеет играть в футбол", - написала Валитова в своем Instagram.
Правда, у меня уже не осталось слов,да и смысла нет что-либо говорить!Думаю адекватные и умные люди и так все понимают.Я просто хотела бы,чтобы эти месяца пролетели как можно скорееИ наш Майки рассказал папе, сколько новых слов он выучил,показал как научился кататься на самокате,и как здорово теперь умеет играть в футбол⚽❤
Напомним, что 28-летний Кокорин был приговорен к 18 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом пребывания в СИЗО футболист отбыл почти 11 месяцев из этого срока.
В прошлом году Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве.
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|27
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|Локомотив Москва
|28
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|Краснодар
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|Спартак Москва
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|Ахмат
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|Ростов
|28
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|Оренбург
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|Рубин
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|11
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