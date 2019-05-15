Жена Кокорина: хочется, чтобы сын поскорее показал папе, как он здорово играет в футбол

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала, что их общий сын уже хорошо играет в футбол.

"Правда, у меня уже не осталось слов, да и смысла нет что-либо говорить! Думаю, адекватные и умные люди и так всё понимают. Я просто хотела бы, чтобы эти месяца пролетели как можно скорее. И наш Майки рассказал папе, сколько новых слов он выучил, показал, как научился кататься на самокате и как здорово теперь умеет играть в футбол", - написала Валитова в своем Instagram.

Напомним, что 28-летний Кокорин был приговорен к 18 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом пребывания в СИЗО футболист отбыл почти 11 месяцев из этого срока.

В прошлом году Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве.

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