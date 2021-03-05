Жена Мамаева заявила, что с её телефона раздавали фальшивые интервью

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, сделала новую запись в сторис своего инстаграма после предполагаемой попытки суицида.

"Попрошу не слушать Юлю Дзуцеву. Она не является моей подругой. И имеет проблемы с наркотическими веществами и психикой. Всё сказанное ей не имеет никакого отношения ко мне! Я не очень хорошо себя чувствую, а поступающие новости приводят меня в шок.

Из-за моего нежелания с ней общаться она решила раздать за меня "интервью". Никогда не думала, что бывшая хорошая приятельница может вот так поступить. Пока мой брат не забрал у Юли мой телефон, она успела раздать десятки интервью! И я до сих пор не понимаю, как она оказалась у меня дома! В себя пришла я только сегодня", - написала девушка.

В среду стало известно, что Алану Мамаеву нашли без сознания в Москве. Она якобы выпила 40 таблеток снотворного. За день до этого жена хавбека "Ростова" сообщила в соцсетях, что муж изменял ей на сборах в Испании.

Не пропустите: Появилась информация о состоянии Аланы Мамаевой. | http://soccernews.ru