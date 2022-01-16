Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вновь стать футболистом "Барселоны", сообщает английский таблоид The Mirror.

По информации источника, жена нападающего не счастлива в Париже. Отмечается, что Антонелла Рокуццо попросила аргентинца вернуться в "Барсу".

Также сообщается, что дети Месси не могут адаптироваться в парижском клубе, а также его семье не нравится парижский климат. Игрока уговаривают вернуться в "Барселону" главный тренер Хави и защитник Даниэль Алвес.

Но отец и агент игрока Хорхе Месси не намерен устраивать возвращение сына в "Барселону".

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