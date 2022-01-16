Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"

Теги барселоналионель мессипсж

Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вновь стать футболистом "Барселоны", сообщает английский таблоид The Mirror.

По информации источника, жена нападающего не счастлива в Париже. Отмечается, что Антонелла Рокуццо попросила аргентинца вернуться в "Барсу".

Также сообщается, что дети Месси не могут адаптироваться в парижском клубе, а также его семье не нравится парижский климат. Игрока уговаривают вернуться в "Барселону" главный тренер Хави и защитник Даниэль Алвес.

Но отец и агент игрока Хорхе Месси не намерен устраивать возвращение сына в "Барселону".

Также не пропустите: ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 15 января

Главные новости дня: 15 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов