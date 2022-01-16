Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"
Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси может вновь стать футболистом "Барселоны", сообщает английский таблоид The Mirror.
По информации источника, жена нападающего не счастлива в Париже. Отмечается, что Антонелла Рокуццо попросила аргентинца вернуться в "Барсу".
Также сообщается, что дети Месси не могут адаптироваться в парижском клубе, а также его семье не нравится парижский климат. Игрока уговаривают вернуться в "Барселону" главный тренер Хави и защитник Даниэль Алвес.
Но отец и агент игрока Хорхе Месси не намерен устраивать возвращение сына в "Барселону".
Также не пропустите: ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Индзаги поделился ожиданиями от матча с "Аталантой"
-
Рой Кин считает, что Рангник заслуживает шанса
-
Иммобиле ответил на критику в свой адрес
-
Петер Шмейхель поделился мнением о чемпионстве "Лестера"
-
Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону"
-
Главные новости дня: 15 января
-
ПСЖ без Месси победил "Брест" в Лиге 1
-
"Ювентус" уверенно обыграл "Удинезе" в Серии А
-
Успехи Нигерии и Египта: результаты Кубка Африки от 15 января
-
Витория опубликовал фото с сыном в футболке "Спартака"
-
Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа"
-
Салах принес Египту победу в матче Кубка Африки
-
Коутиньо ярко отреагировал на первый гол в составе "Астон Виллы"
-
Фабрегас заразился коронавирусом
-
Бенитес близок к увольнению из "Эвертона"
-
Мюллер высказался об ассистентской гонке с Месси
-
Названа причина перевода Ещенко в тренерский штаб "Спартака"
-
"Байер" победил гладбахскую "Боруссию" и ворвался в топ-3 Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Астон Виллой"
-
Шевченко может возглавить Польшу, которая сыграет с Россией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14