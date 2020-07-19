Жена Месси ответила девушке Роналду, опубликовав эротическую фотографию

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Жена Месси ответила девушке Роналду, опубликовав эротическую фотографию

Антонелла Рокуццо, жена нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, поделилась откровенной фотографией в черном бикини.

"Летние воскресенья", - написала Рокуццо на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domingos de verano ☀️

Публикация от Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

В семье у Антонелли и Лионеля трое сыновей: Тьяго (родился в 2012 году), Матео (2015) и Чиро (2018). В 2017 году пара оформила отношения.

В нынешнем сезоне 32-летний Месси провел за "Барселону" 41 матч во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 25 результативных передач.

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