Жена Месси выложила откровенные снимки с отдыха (фото)

Фото: инстаграм Рокуццо/Автор неизвестен

Жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонела Рокуццо выложила фото с отдыха, где показала свою фигуру.

Данный пост собрал более 2.5 миллионов лайков в инстаграм.

"La Isla Bonita (красивый остров, отсылка к знаменитой песне Мадонны)", - подписала фотографию Антонела.

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