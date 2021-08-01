Жена Месси выложила откровенные снимки с отдыха (фото)

1 Теги барселоналионель месси

Жена Месси выложила откровенные снимки с отдыха (фото)Фото: инстаграм Рокуццо/Автор неизвестен

Жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси Антонела Рокуццо выложила фото с отдыха, где показала свою фигуру.

Данный пост собрал более 2.5 миллионов лайков в инстаграм.

"La Isla Bonita (красивый остров, отсылка к знаменитой песне Мадонны)", - подписала фотографию Антонела

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси хоть и Король футбола, но моей Джорджины фигурка всё равно лучше!

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