Жена Зинченко высказалась о том самом видео Дзюбы

Влада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировала скандал с интимным видео нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Я считаю, что публичные люди должны понимать, что сейчас, к сожалению, такое время, что все телефоны, облачные хранилища, почта — все это взламывается, если тебе хотят причинить неприятности. Это дело пары часов. У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии. Только в купальнике.



Я не осуждаю Дзюбу. Это его личная жизнь. Это его право, его выбор, как проводить свободное время перед игрой. Если это ему помогает, то пожалуйста. Я осуждаю то, что такие вещи становятся предметом общего обозрения. Считаю, что это неправильно", - сказала Седан в интервью каналу "Вацко Live" на Youtube