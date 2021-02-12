Жена Зинченко высказалась о том самом видео Дзюбы

Теги артём дзюба

Жена Зинченко высказалась о том самом видео ДзюбыВлада Седан, супруга защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировала скандал с интимным видео нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

"Я считаю, что публичные люди должны понимать, что сейчас, к сожалению, такое время, что все телефоны, облачные хранилища, почта — все это взламывается, если тебе хотят причинить неприятности. Это дело пары часов. У меня в  телефоне нет ни одной обнаженной фотографии. Только в купальнике.

Я не осуждаю Дзюбу. Это его личная жизнь. Это его право, его выбор, как проводить свободное время перед игрой. Если это ему помогает, то пожалуйста. Я осуждаю то, что такие вещи становятся предметом общего обозрения. Считаю, что это неправильно", - сказала Седан в интервью каналу "Вацко Live" на Youtube

Напомним, 7 ноября 2020 года в Сети появилось интимное видео с участием Дзюбы. После этого он не получил вызов на ближайшие матчи сборной России.

Читать также: Гвардиола пошутил над Зинченко и его женой | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бьелса требует у "Лилля" 19 миллионов за увольнение в 2017 году

Бьелса требует у "Лилля" 19 миллионов за увольнение в 2017 году

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов