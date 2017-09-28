Жиневра Соцци - новая девушка Дибалы

Известная модель Жиневра Соцци стала не только новой девушкой форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, но и оказалась причиной расставания футболиста с его бывшей подругой Антонелой Кавальери. Именно романтические связи аргентинца с итальянской красавицей, которая и становится новой героиней нашей рубрики, положили конец предыдущим отношениям 23-летнего нападающего.

Не пропустите:

Барбара Палвин - возможно, новая девушка Неймара

Мария Соль Перес - телеведущая, программы которой просматривает Роналду

Аида Йеспика - актриса, из-за которой пошла на спад карьера Озила

Сандра Кубика - самая жаркая болельщица сборной Польши

Ольга Коробицына - самая горячая девушка августа | soccernews.ru