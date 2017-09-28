Жиневра Соцци - новая девушка Дибалы

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Жиневра Соцци - новая девушка ДибалыИзвестная модель Жиневра Соцци стала не только новой девушкой форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы, но и оказалась причиной расставания футболиста с его бывшей подругой Антонелой Кавальери. Именно романтические связи аргентинца с итальянской красавицей, которая и становится новой героиней нашей рубрики, положили конец предыдущим отношениям 23-летнего нападающего.

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