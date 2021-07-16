Жиру попрощался с "Челси"
Фото: твиттер Жиру
Форвард "Челси" Оливье Жиру попрощался с клубом.
"Всем "синим", моим товарищам по команде, всем моим тренерам, всему клубу огромное спасибо за эти особенные моменты. Я начинаю новое путешествие с легким и счастливым сердцем. Наши победы в Кубке Англии, Лиге Европы и Лиге Чемпионов были великолепны", - написал Жиру в твиттере.
Жиру выступал за "Челси" с 2018 года. За это время он провел 119 игр, забил 39 голов и отдал 14 ассистов. В составе клуба он выиграл Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии.
Напомним, что Жиру в ближайшее время перейдет в "Милан".
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