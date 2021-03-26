Жизнь Холанда в фотографиях! Как живет потенциальный король футбола вне поля

Ему всего 20, а он уже пошел на вторую сотню голов в профессиональной карьере. Европейские топы не сводят с Эрлинга Холанда жадных глаз, лихорадочно перетряхивая свои бюджеты. Только за три недели марта интерес к Холанду приписывали "Реалу", "Барселоне", "Ман Сити", "Челси", "Баварии". С ума сойти можно! В Дортмунде уже напряглись, ведь понимают удержать бомбардира, глядя на неудачные выступления "Боруссии" в Бундеслиге, будет крайне сложно. Слишком большой бриллиант для проблемного клуба, после 26 туров – только пятый в таблице. То есть, никаких гарантий не только на титул, а хотя бы на очередное попадание в ЛЧ. По сути, Эрл тянет всю команду на себе: 21 гол в 21 матче чемпионата и 10 голов в 6 матчах ЛЧ. Совсем не удивительно, что после неудачи против "Кельна" (2:2) норвежец психанул. От его очередного дубля мало пользы, если в защите – проходной двор.

Haaland didn't look happy after the full time whistle pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

Начинается отборочный цикл к ЧМ-2022. Сборная Норвегии попала в не самую сложную группу – Нидерланды, Турция, Черногория, Латвия, Гибралтар. Стартовали "викинги" еще позавчера, в один день с Россией, комфортным поединком против главного аутсайдера. Это была прекрасная возможность для безудержного Холанда набросать полный мешок голов, но пока этого не получилось. Приберег все голы на более важные матчи! Партнеры обожают, соперники дрожат от ужаса, а журналисты озадаченно переглядываются после его странных лаконичных комментариев. По большому счету, с Эрла еще не успел выветриться пакостный подросток. Между тем его аудитория в соцсетях стремительно растет: Twitter – 710 тыс., Facebook – более 5 млн, Instagram – 7,5 млн подписчиков. Оттуда получаем понимание, как живет потенциальный король футбола не только на поле.

Большинство из нас впервые узнали об Эрлинге Холанде после того, как он забил 9 (!!!) голов в воротах Гондураса на молодежном Кубке мира-2019. Воспоминание о том дне бомбардир нежно хранит в своих микроблогах.

"Всегда рад провести время с отцом". Отец Эрла – Альф-Инге Холанд – бывший защитник "Ноттингем Форест", "Лидса" и "Манчестер Сити". Карьеру закончил в 2003 году. По одной из версий – это стало следствием разрушительного подката Роя Кина двумя годами ранее.

Холанд-старший для своего сына – друг и наставник.

Семья-семья, от отца к сыну. Альф-Инге провел за национальную сборную Норвегии 34 матча. Пятого сентября 2019-му в главной команде страны дебютировал Эрлинг. Трогательный коллаж.

Совместная работа во время летнего отпуска в 2020 году. Поупражняться с бензопилой? Молодой викинг принимает вызов.

Это фото стало вирусным. Перед Хэллоуином о нем вспомнили.

В конце декабря 2020-ого Эрлинг подытожил первый год в "Боруссии" и выразил благодарность дортмундскому клубу.

Есть первые 100 голов на профи-уровне! До "Боруссии" он забивал за РБ "Зальцбург", "Мольде" и, конечно же, норвежские сборные. "Готов к следующей сотни", – подписал это фото Эрл.

Демонстрировать бешеную результативность помогают прекрасные физические данные. Вы только посмотрите на эти ноги!

Холланд фанатично впахивает в спортзале.

Много бегает.

И даже купается в проруби.

Не брезгует работой с пашней.

В соцсетях Холанда находится место только для одной девушки. Это его сестра Габи. А вот дамы сердца у 20-летнего Эрла нет. Он полностью сосредоточен на карьере и даже спит с мячами. Хороший пример для многих российских "молодых и перспективных" футболистов. Да и не только российских, кстати!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников