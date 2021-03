Жизнь Холанда в фотографиях! Как живет потенциальный король футбола вне поля

Ему всего 20, а он уже пошел на вторую сотню голов в профессиональной карьере. Европейские топы не сводят с Эрлинга Холанда жадных глаз, лихорадочно перетряхивая свои бюджеты. Только за три недели марта интерес к Холанду приписывали "Реалу", "Барселоне", "Ман Сити", "Челси", "Баварии". С ума сойти можно! В Дортмунде уже напряглись, ведь понимают удержать бомбардира, глядя на неудачные выступления "Боруссии" в Бундеслиге, будет крайне сложно. Слишком большой бриллиант для проблемного клуба, после 26 туров – только пятый в таблице. То есть, никаких гарантий не только на титул, а хотя бы на очередное попадание в ЛЧ. По сути, Эрл тянет всю команду на себе: 21 гол в 21 матче чемпионата и 10 голов в 6 матчах ЛЧ. Совсем не удивительно, что после неудачи против "Кельна" (2:2) норвежец психанул. От его очередного дубля мало пользы, если в защите – проходной двор.

Haaland didn't look happy after the full time whistle pic.twitter.com/xNz2mVrGLi