Жуниор Мораес рассказал, что его испугало после переезда в Украину

Фото сайт "Шахтёра"

Нападающий "Шахтёра" Жуниор Мораес поделился воспоминаниями о своём первом дне в Украине.

Напомним, что в феврале 2011 года бразилец перешёл в донецкий "Металлург".

"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места - всё очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны. Мой первый день в Украине? Мы с "Металлургом" как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в этой стране я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить", - рассказал футболист.

После "Металлурга" Мораес поиграл за киевское "Динамо", а с 2018 года выступает за "Шахтёр". С марта 2019-го является гражданином Украины.

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