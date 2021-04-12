Жуниор Мораес рассказал, что его испугало после переезда в Украину
Фото сайт "Шахтёра"
Нападающий "Шахтёра" Жуниор Мораес поделился воспоминаниями о своём первом дне в Украине.
Напомним, что в феврале 2011 года бразилец перешёл в донецкий "Металлург".
"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно два разных мира. Традиции, люди, погода, места - всё очень разное. Тем не менее, я люблю обе страны. Мой первый день в Украине? Мы с "Металлургом" как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в этой стране я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль месяц. Я тогда очень испугался: как мне тут жить", - рассказал футболист.
После "Металлурга" Мораес поиграл за киевское "Динамо", а с 2018 года выступает за "Шахтёр". С марта 2019-го является гражданином Украины.
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