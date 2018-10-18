Журналист, первым сообщивший о трансфере Неймара в ПСЖ, заявил, что бразилец желает вернуться в Ла Лигу

Известный журналист Марсело Бехлер, который первым сообщил о трансфере бразильского форварда Неймара в ПСЖ летом прошлого года, заявил, что теперь футболист желает вернуться в испанскую Ла Лигу.

Так, по сведениям работника СМИ, 26-летний нападающий чувствует себя несчастным на "Парк де Пренс", поэтому уже по окончанию текущего сезона он намерен либо вернуться в каталонскую "Барселону", либо перейти в мадридский "Реал".

Действующий контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до лета 2022-го года. Его трансфер обошелся парижанам в рекордные для футбола 222 миллиона евро.

Напомним, "Барселона" готова отдать двух футболистов в обмен на Неймара. | soccernews.ru