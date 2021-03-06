Зидан категорически против возвращения Бэйла в "Реал"

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Зидан категорически против возвращения Бэйла в "Реал"

Валлийский вингер Гарет Бэйл не нужен главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану.

По информации Defensa Central, французский наставник выступает категорически против возвращения 31-летнего футболиста из аренды в "Тоттенхэме".

Зидан не хочет видеть скандального игрока в своей команде, несмотря на наличие у него действующего контракта со "сливочными" до 2022 года.

К "шпорам" Бэйл присоединился в сентябре прошлого года, с тех пор он забил 8 голов и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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