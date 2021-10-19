Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвстен
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Зинедином Зиданом, сообщает El Chiringuito.
По сведениями источника, манкунианцы могут пригласить французского специалиста в ноябре. Английский клуб связывался с Зиданом по рекомендации португальского нападающего Криштиану Роналду, который работал под руководством француза в "Реале".
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" под руководством нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера не смог выиграть в трех последних матчах чемпионата Англии и опустился на шестое место.
Не пропустите: Зидан оценил шансы Бензема на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Месси приблизился к Роналду по числу голов в Лиге чемпионов
-
Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября
-
"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Атлетико"
-
2
Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"
-
"Порту" обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
-
"Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
-
"Реал" уничтожил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов в Киеве
-
"Интер" уверенно победил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
-
Маунт может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси"
-
Мохамед Салах установил рекорд "Ливерпуля"
-
Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
2
Пике высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Месси
-
Бензема ярко высказался об игре вместе с Роналду
-
Лучший бомбардир "Лестера" может пропустить матч со "Спартаком"
-
Семак высказался о неудачной игре Ловрена за "Зенит" в этом сезоне
-
"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Брюгге" в матче Лиги чемпионов
-
Тренер "Локомотива" грязно оскорбил футболиста команды
-
1
Бензема громко высказался о "Золотом мяче"
-
1
Роналду ярко высказался о предстоящем матче с "Аталантой" в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18