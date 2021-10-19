Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвстен

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Зинедином Зиданом, сообщает El Chiringuito.

По сведениями источника, манкунианцы могут пригласить французского специалиста в ноябре. Английский клуб связывался с Зиданом по рекомендации португальского нападающего Криштиану Роналду, который работал под руководством француза в "Реале".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" под руководством нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера не смог выиграть в трех последних матчах чемпионата Англии и опустился на шестое место.

Не пропустите: Зидан оценил шансы Бензема на "Золотой мяч". | http://soccernews.ru