Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"

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Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвстен

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Зинедином Зиданом, сообщает El Chiringuito.

По сведениями источника, манкунианцы могут пригласить французского специалиста в ноябре. Английский клуб связывался с Зиданом по рекомендации португальского нападающего Криштиану Роналду, который работал под руководством француза в "Реале".

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" под руководством нынешнего наставника Уле-Гуннара Сульшера не смог выиграть в трех последних матчах чемпионата Англии и опустился на шестое место.

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