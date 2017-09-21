Зидан наложил вето на предпринимаемые Пересом действия по укреплению атаки "Реала"

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Зидан наложил вето на предпринимаемые Пересом действия по укреплению атаки "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан наложил вето на предпринимаемые президентом королевского клуба Флорентино Пересом действия по укреплению атаки своей команды.

Так, по информации испанской прессы, босс "сливочных" уже в ближайшее трансферное окно планировать воспользоваться возможностью вернуть в состав "галактикос" форварда французского "Лиона" Мариано Диаса. Однако наставник "Реала" решил отдать предпочтение Борхе Майоралю перед доминиканцем.

Напомним, "Реал" определился с четырьмя потенциальными кандидатами на замену Рамосу. | soccernews.ru

комментарии
Филипп

Странно ведет себя Зидан. Неужели лишний нападающий, которого так не хватает сегодняшнему Реалу, может помешать или стать лишним?

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