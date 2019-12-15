Зидан прокомментировал информацию, что Мбаппе хочет перейти в "Реал"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался об информации о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в его команду.
Так как Мбаппе играет за ПСЖ я не могу комментировать то, что у них происходит. Это было бы неуважительно. Все и так знают, что я хорошо знаком с Килианом, однако я с уважением отношусь к клубу", - приводит слова Зидана Goal.
Мбаппе играет в парижском клубе с 2017 года. Его соглашение действует до оета 2020 года. В этом сезоне в 10 матчах забил 7 голов и сделал 4 ассиста. В 5 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 5 мячей и 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|5
|Реал Сосьедад
|17
|28
|6
|Хетафе
|16
|27
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9