Зидан прокомментировал информацию, что Мбаппе хочет перейти в "Реал"

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Зидан прокомментировал информацию, что Мбаппе хочет перейти в "Реал"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался об информации о том, что форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет перейти в его команду.

Так как Мбаппе играет за ПСЖ я не могу комментировать то, что у них происходит. Это было бы неуважительно. Все и так знают, что я хорошо знаком с Килианом, однако я с уважением отношусь к клубу", - приводит слова Зидана Goal.

Мбаппе играет в парижском клубе с 2017 года. Его соглашение действует до оета 2020 года. В этом сезоне в 10 матчах забил 7 голов и сделал 4 ассиста. В 5 встречах Лиги чемпионов форвард записал в актив 5 мячей и 4 результативные передачи.

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