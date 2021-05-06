Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов

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Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов

Фото AP Photo

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги проигранного матча против "Челси" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Сливочные" потерпели поражение со счётом 0:2 после домашней ничьей 1:1 и вылетели из турнира.

"Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернёмся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.

Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! "Челси" провёл отличный матч, и мы должны их похвалить", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

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Комментарии

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Real Madrid ForEver
Real Madrid ForEver

Я хоть и болею за реал, но вынужден признать, что Барса была и будет сильней реала. И мне реально стыдно за те победы реала в ЛЧ, в которых нас тащили нехило проплаченные Пересом судьи. Реально извиняюсь перед всеми адекватными болельщиками. С VAR и без заряженных судей не видать нашему клубу побед!

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