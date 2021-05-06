Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов
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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвёл итоги проигранного матча против "Челси" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.
"Сливочные" потерпели поражение со счётом 0:2 после домашней ничьей 1:1 и вылетели из турнира.
"Конечно, мы не довольны. Когда проигрываешь полуфинал, нельзя радоваться, это нормально. Это поражение трудно принять, но уже завтра мы вернёмся на поле, чтобы продолжить тренировки для достижения новых целей.
Надо признать, что соперник заслужил победу. Мы старались и сражались, но они заслуженно победили и вышли в финал. Футболисты, которые сегодня вышли на поле, были готовы играть. Я горжусь своими парнями: мы старались и остановились в шаге от финала! "Челси" провёл отличный матч, и мы должны их похвалить", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
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Зидан высказался о вылете "Реала" из Лиги Чемпионов
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"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов
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