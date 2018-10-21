Золотая голова Икарди: "Интер" вырывает победу у "Милана" на последней минуте матча
В центрально матче 9 тура Серии "А" сошлись две команды, представляющие Милан. Стадион "Сан Сиро", который в течении текущей недели носил имя "Жузеппе Меацца" окрасился в сине-черные цвета, ведь именно "Интер" был номинальным хозяином встречи с "Миланом". С точки зрения турнирной борьбы большее значение победа для гостей, которые в случае выигрыша здесь и триумфа в пропущенном матче против "Дженоа" прыгали с 12 места сразу в четверку. Текущее положение "Интера" более выгодно: по потерянным очкам команда Лучано Спалетти третья и до второго "Наполи" рукой, а точнее победой подать.
В первом тайме команды обменялись голами при визуальном и статистическом преимуществе "Интера", вот только ни одно из взятий ворот засчитано не было. На 13 минуте Мауро Икарди откликнулся на навесную подачу с левого фланга, игровой снаряд перелетел всю линию защиты, коснулся (по мнению арбитра) Весино, улетел к аргентинскому форварду, который в это время уже находился в офсайде, и влетел в верхний угол ворот. Эпизод оказался очень спорным, но решение арбитра не отменить – офсайд. А в конце первого тайма аналогичный момент случился у ворот "черно-синих": Мусаккио оказался в офсайде после скидки партнера во время подачи с фланга. Единственное отличие – здесь положение вне игры бесспорно!
Между этими эпизодами "Интер" имел несколько легальных шансов открыть счет. На 34 минуте вторая волна атаки подопечных Спалетти после подачи с углового завершилась ударом Весино, после которого мяч по невероятной траектории полетел в перекладину. А через 9 минут Весино снова оказался в центе внимания: после прострела с левого фланга центральный полузащитник оказался в центре штрафной и первым касанием пытался поразить ворота Доннаруммы, но "кожаный снаряд" полетел несколько выше ворот.
Во втором тайме ситуация на поле практически не изменилась. "Интер" все так же пытался играть с позиции силы, а "Милан" отбивался и искал шанс для того, чтобы убежать быструю атаку и отдать пас на завершение Игуаину. На 58 минуте стратегия Лучано Спалетти могла наконец-то сработать, но у его футболистов снова нарисовались проблемы с решением моментов: Политано пробивал головой из пределов штрафной после подачи с левого фланга, но мяч пролетел в нескольких десятках сантиметров от ближнего угла Доннаруммы.
Ближе к концу матча игра потеряла свою середину и сосредоточилась на движении на встречных курсах. Именно тогда подопечные Гаттузо и организовали свой первый удар в створ ворот. Получилось не столь опасно, но появилась надежда, что это только начало: Родригес прострелил с левого фланга, Сусо принял мяч в штрафной, опасно развернулся и катнул игровой снаряд по центру ворот. Подобную разминку Ханданович уже проводил перед матчем.
Перед самым финальным свистком усилия "Интера", который в течении всего матча пытался контролировать игру, были вознаграждены. Подопечные Спалетти организовали атаку по правому флангу, Весино навесил в центр штрафной, Икарди, словно колбаса в сэндвиче, оказался между двух центральных защитников и головой протолкнул мяч мимо вратаря – 1:0. Времени отыграться уже не было! "Интер" добыл пятую кряду победу в чемпионате и вернулся на третье место. А "Милан" и дальше двенадцатый, и первая четверка постепенно уплывает из виду Гаттузо и компании.
"Интер" – "Милан" – 1:0
Голы: Икарди, 90+2.
"Интер": Ханданович – Врсалько, Шкриньяр, де Врей, Асамоа – Брозович, Весино – Политано (Кандрева, 82), Наингголан (Валеро, 30), Перишич (Бальде, 70) – Икарди.
"Милан": Доннарумма – Калабрия (Абате, 90+2), Мусаккио, Романьоли, Родригес – Кесье (Бакайоко, 84), Билья, Бонавентура – Сусо, Чалханоглу (Кутроне, 74), Игуаин.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|20
|56
|2
|Наполи
|20
|47
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Милан
|20
|34
|5
|Рома
|20
|33
|6
|Лацио
|20
|32
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|20
|21
|14
|Дженоа
|20
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|20
|17
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|20
|8